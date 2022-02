Adviesraad voor Sport bezorgd over toekomst van sport in de stad

De kogel is door de kerk: de ANWB verhuist naar Den Haag

De ANWB verhuist naar de Juliana van Stolberglaan in Bezuidenhout. Daarvoor wordt het Koninklijk Conservatorium gesloopt. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten. Het nieuwe gebouw van de ANWB moet eind 2025 af zijn.

‘Het is goed nieuws voor de Haagse economie dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan. Dit zorgt namelijk voor banen’, zegt wethouder Anne Mulder (VVD). Volgens de wethouder blijven omwonenden betrokken bij het project, zoals bij de ontwikkeling van het kleine park dat op het terrein gaat komen. ‘Deze gaan we samen met de omwonenden ontwerpen.’ Ook gaat de gemeente onderzoeken of de parkeergarage openbaar toegankelijk kan worden gemaakt.

Het nieuwe kantoor wordt 91 meter hoog. Het was de bedoeling dat de toren 110 meter zou worden, maar daar staken omwonenden een stokje voor. Volgens mediapartner Omroep Wes t zijn buurtbewoners niet te spreken over de plannen en kondigen ze rechtszaken aan tegen het project. Daarmee verwachten dat de bouw van het project daardoor jaren vertraging op kan lopen.

Central Innovation District

In het kantoor van de ANWB komt de alarmcentrale, verkeersinformatie en het ledenserviceteam. Daarnaast komt er een auditorium, een winkel en horeca voor het publiek.

Het plan is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Central Innovation District (CID). Dat is het gebied tussen de drie Haagse stations. De komende twintig jaar moeten er kantoren en woningen komen.

Benoordenhout niet blij

De verhuizing van de ANWB leidt niet alleen tot protest in Bezuidenhout. Bewoners in Benoordenhout zijn niet blij met het vertrek van de ANWB. Het pand ligt net in Wassenaar en die is van plan woningen te bouwen op de locatie. Maar het Haagse CDA en de VVD zijn bang dat Benoordenhout dichtslibt.