Haagse Invloeden: AD-nieuwschef Axel Veldhuijzen en Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD)

Te gast in Haagse Invloeden: Tweede Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) presenteerde als rapporteur deze week haar rapport over de onzichtbare lobby van Nederland in Brussel. En nieuwschef Axel Veldhuijzen van AD Haagsche Courant analyseert de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen tot nu toe.

De Tweede Kamer moet meer grip krijgen op hoe Nederland lobbyt in Brussel. Bijvoorbeeld door als Tweede Kamer in eerdere stadia van Europese besluitvorming het gesprek met het kabinet aan te gaan. Dat is een van de conclusies van Tweede Kamerlid Roelien Kamminga, in haar rol als rapporteur deze week in haar rapport aan de Tweede Kamer. In Haagse Invloeden schuift Kamminga aan om haar belangrijkste aanbevelingen toe te lichten. Waarom is meer grip op het Europese proces belangrijk? Wat weten we wél van hoe Nederland lobbyt in Europese besluitvorming? En hoe krijg je Europese politiek dichter bij de inwoner?

En nieuwschef Axel Veldhuijzen van AD Haagse Courant analyseert de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen tot nu toe. Eerder pleitte hij in Haagse Invloeden voor minder beeldvorming en meer debat op inhoud. Is dat al gelukt of moet de campagne juist nog beginnen? Er is in ieder geval genoeg te bespreken, weet de vaste volger van al het nieuws op Den Haag FM.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui