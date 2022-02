Haagse politie kan rekenen op SAR Nederland: snel paraat om vermiste personen op te sporen

Ook de politie in Den Haag kan een beroep doen op de hulp en expertise van SAR Nederland. Het zogenoemde ‘Search and Rescue Team’ staat binnen een paar uur paraat om vermiste personen op te sporen.

Onlangs deed SAR Nederland nog onderzoek naar de vermissing van een jonge vrouw, die voor het laatst was gezien in een hotel aan het Spui in Den Haag. Deze zaak is uiteindelijk door een digitale zoektocht tot een goed einde gebracht.

Er wordt uiteraard ook fysiek gezocht: ter land, ter zee en in de lucht. Quads, speurhonden en drones staan allemaal tot de beschikking van SAR Nederland. Maar bovenal de enorme inzet van alle vrijwilligers, zo vertelde Houwina Postma en Bert Nijeboer namens SAR Nederland in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Beluister hier het interview met Houwina Postma en Bert Nijeboer

[iframe:https://open.spotify.com/episode/7KZ6Uq0g4K7xMwUjrEBabK?si=bcbef4c6d04b4309]