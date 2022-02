Haagse Stadspartij: ‘Gemeente moet stoppen met criminaliseren van seks- en transwerkers’

Fractievoorzitter Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij wil dat de gemeente Den Haag direct stopt met het criminaliseren van seks- en transwerkers. Ze vindt dat de het college van B&W op dit moment een ontmoedigingsbeleid uitvoert dat alleen maar averechts werkt. “Een kapper krijgt toch ook niet dagelijks een politieagent op bezoek om te kijken of er volgens de regels wordt geknipt?”

‘Op deze manier jaag je de seks- en transwerkers juist de illegaliteit in’, stelt Faïd. Ze vindt dat raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat nu eenmaal bij een grote stad als Den Haag hoort. ‘Het is het oudste beroep ter wereld en het is gewoon werk’, zegt ze.

Wat haar betreft kan er beter worden gekeken naar de werk- een leefomstandigheden van Oost-Europese arbeidsmigranten. Daar is volgens haar op veel grotere schaal veel meer mis. ‘Laat de seks- en transwerkers lekker met rust’, aldus Faïd in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

[iframe: https://open.spotify.com/episode/2xACCOaYcyKe55sm93L94u?si=d882b9213e894fc5]