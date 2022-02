Illegale kamerverhuur en door Interpol gezochte persoon gevonden bij actie in Rustenburg-Oostbroek

In Rustenburg Oostbroek is donderdag is een grote handhavingsactie gehouden. Er werd onder andere iemand gevonden die gezocht werd door de internationale politie Interpol, werden er meer dan honderd verkeersboetes uitgedeeld en veel illegale kamerverhuur ontdekt, meldt de gemeente Den Haag.

Bij een grote verkeerscontrole op de Soestdijksekade werden honderden auto’s, scooters en personen gecontroleerd. In totaal werden vijf mensen aangehouden en werden er meer dan 100 boetes uitgeschreven.

Zo kreeg een taxichauffeur die zonder taximeter reed een boete van 1800 euro en reden vier mensen zonder geldig rijbewijs. Ook werd er een vervalst rijbewijs ingenomen. De Koninklijke Marechaussee heeft van één iemand de documenten ingenomen, die persoon moet binnen 28 dagen het land verlaten. In totaal heeft de gemeentelijke belastingdienst beslag gelegd op 14.665 euro.

Illegale kamerverhuur

In totaal werden er 29 woningen gecontroleerd. In veel woningen werden illegaal kamers verhuurd, sommige voor gigantisch hoge huurprijzen. Zo werd er een kamer van 78m2 verhuurd voor 2400 euro.

Ook zijn er woningen ontdekt waar meer dan tien alleenstaanden woonden, terwijl er maximaal twee mensen zijn toegestaan. Dat ging voornamelijk om arbeidsmigranten. Een aantal van die mensen vertrok gelijk. Ook werd er fraude met een elektriciteitsmeter en hennep gevonden. In totaal wordt er naar 75 mensen een adresonderzoek gedaan.

Parkeerdruk en weesfietsen

Er werd ook gecontroleerd op parkeren. Bewoners en ondernemers klagen over de hoge parkeerdruk in de wijk, hard rijden en tegen het verkeer inrijden. Daarom werd er gecontroleerd op dubbel parkeren. ‘Het is belangrijk de hoeken van de straat vrij te houden, zodat de brandweer in geval van nood goed in de straat kan komen’, aldus de gemeente.

Ook tegen weesfietsen werd wat gedaan. In totaal zijn er ruim 60 fietsen verwijderd, omdat ze waren aangemerkt als wrak. De bootjes bij de Soestdijksekade werden ook gecontroleerd. Tegen acht booteigenaren wordt een procedure gestart.

Gezocht door Interpol

Tijdens controles van winkels en horecabedrijven werden de hygiëneregels vaak overtreden, meestal ging het over binnen roken. Ook was er in een horecabedrijf iemand aan het werk die door Interpol gezocht werd. Verschillende ondernemers krijgen binnenkort nog een controle.

De gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Inspectie Leefomgeving en Transport, NVWA, Stedin, HTM, HEIT en de brandweer hielden op donderdag 10 februari 2022 een Integrale Handhavingsactie in de wijk Rustenburg-Oostbroek en in de omgeving van de Zevensprong.