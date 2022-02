Janet kreeg excuusbrief van Rutte voor toeslagenaffaire: ‘We hadden u nooit zo mogen behandelen’

‘U bent geen fraudeur met kinderopvangtoeslag. Daarom bieden we u namens het kabinet onze oprechte excuses aan. We hadden u nooit zo mogen behandelen’. Dat staat in de excuusbrief die Janet Ramesar vandaag kreeg van premier Mark Rutte en staatssecretaris Aukje de Vries. ‘Ik zit al heel lang op die brief te wachten’, vertelt Janet tegen Den Haag FM.

Door de toeslagenaffaire raakte Janet haar baan in de financiële wereld kwijt. Haar gezondheid ging achteruit en in 2019 stond Veilig Thuis voor de deur, haar zoon moest bij haar weg en bij zijn vader gaan wonen.

Ze was een van de eersten die uiteindelijk een terugbetaling kreeg van de overheid. Maar op de brief heeft ze sinds afgelopen zomer moeten wachten, toen is begonnen met het versturen van de excuusbrieven. ‘Nu komt die vandaag, maar ik ben echt super chagrijning.’

Het geld is geen cadeautje

De tekst uit de brief schiet totaal in het verkeerde keelgat. ‘U hebt geld gekregen voor de schade die u hebt geleden’ staat er in de brief. Ook staat er dat de overheid de ouders geld geeft. Maar het is geen cadeautje, het is het geld van de ouders, waar zij recht op hebben. ‘Ik heb een terugbetaling gekregen’, zegt Janet. Dat is niet hetzelfde als een schadevergoeding, vindt ze.

Wat Janet betreft hadden die zinnen niet in de brief moeten staan. ‘Alsof we weer dankbaar moeten zijn. Het is niet passend. Ik ben hier echt pissed over.’ Volgens Janet ligt de nadruk nu op het géven van geld en dat klopt niet.

Afhandeling duurt lang

Janet heeft in december 2020 haar terugbetaling gekregen. Maar het bedrag klopte niet, dus maakte ze bezwaar. ‘Die is nog steeds in behandeling.’ Om dat het zo lang duurt allemaal kunnen de deurwaarders elk moment weer voor de deur staan, legt ze uit. ‘Een deurwaarder is nogal een trigger.’ Voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire is dat ontzettend stressvol. ‘Ik kan een plakkaat op de deur krijgen dat m’n spullen worden verkocht, of loonbeslag. Dat kan allemaal nog steeds.’

Na de terugbetaling wilde Janet zo snel mogelijk van haar publieke schulden af, dus betaalde ze die meteen. Kort daarna werd bekend dat die schulden werden kwijtgescholden. Maar zij had al betaald en wil dus graag haar geld terug. ‘Als ik had gewacht was alles kwijtgescholden.’

Nog geen licht aan het einde van de tunnel

Alles bij elkaar maakt het dat er geen einde aankomt. ‘Ze lopen constant achter de feiten aan. Ze weten gewoon niet wat ze doen. Het wordt steeds erger. Ik houd mijn hart vast.’ Dat geeft Janet veel stress. ‘Ik heb al weken een ontzettend hoge bloeddruk, dat heeft allemaal met dit te maken.’

Ze ziet dan ook nog geen licht aan het eind van de tunnel. ‘Het lijkt erop alsof het allemaal niet zo belangrijk is.’ Toen ze zichzelf laatst terugzag in een interview van twee jaar geleden schrok ze. ‘Ik zag mezelf, daar had ik nog hoop. We zijn nu twee jaar verder en we zijn er allemaal veel slechter aan toe. En we weten niet hoe lang het gaat duren.’

