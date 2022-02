De kogel is door de kerk: de ANWB verhuist naar Den Haag

Man (43) gewond geraakt bij steekpartij in Laak

Bij een steekpartij op de Isingstraat is donderdagvond een 43-jarige Hagenaar gewond geraakt. Dat meldt de politie aan Den Haag FM. De man is naar het ziekenhuis vervoerd en ligt daar vrijdag nog steeds.

Het slachtoffer werd op straat gevonden in het Laakkwartier. Er is nog niemand opgepakt voor de steekpartij. Volgens de politie is er nog geen duidelijk signalement van de verdachte.

De politie kan verder nog niets zeggen over het incident, er wordt nog volop onderzoek gedaan.

Foto: Regio15