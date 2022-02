Adviesraad voor Sport bezorgd over toekomst van sport in de stad

Ontslag directeur HagaZiekenhuis zorgt voor onrust

Er heerst grote onrust in de top van HagaZiekenhuis en de Reinier Haga Groep. Dat bevestigen verschillende bronnen aan Den Haag FM en Omroep West. Eerder deze week werd bekend dat directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis nagenoeg per direct stopt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte gebracht van de onrust, en houdt volgens een woordvoerder nauwgezet in de gaten of de perikelen niet leiden tot ‘risico’s voor de kwaliteit van zorg’ die geboden wordt.

De Reinier Haga Groep staat op het punt om opgeheven te worden, maar er is onenigheid over de manier waarop dat moet gebeuren. De twijfels lijken vooral bij het HagaZiekenhuis te spelen.

Het is alle hens aan dek in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Plannen om op termijn volledig te fuseren met het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis zorgen op bestuurlijk niveau voor onrust, en die sijpelt door richting de werkvloer. Er heerst wantrouwen richting de Raad van Toezicht en met name richting bestuursvoorzitter Jeroen van Roon, meldt mediapartner Omroep Wes t.

Directievoorzitter weg

Afgelopen maandag werd bekend dat directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis weg moet. In een verklaring staat dat ‘in goed overleg is besloten dat zij haar werkzaamheden beëindigt’. Sindsdien is het crisisoverleg na crisisoverleg in het Haagse ziekenhuis.

Van de Wiel was volgens betrokkenen erg geliefd, en ze zou zelf helemaal niet willen opstappen. Bronnen zeggen dat ze kritisch tegenover de voorgenomen ‘ontvlechtingsplannen’ van de Reinier Haga Groep stond. Over de opvolging van Van de Wiel is nog niets bekend.

Scheiding is oorzaak van de crisis

De Reinier Haga Groep werd in 2013 opgericht door drie ziekenhuizen: Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis. Dat laatste balanceerde al geruime tijd op het randje van faillissement, en werd door de andere twee ziekenhuizen gered met een lening van in totaal 23 miljoen euro. Reinier de Graaf en Haga leenden hun kleine partner allebei 11,5 miljoen. Het idee was dat dit ooit zou worden terugbetaald.

Maar de samenwerking leverde minder op dan was gehoopt en in 2019 zegde de medische staf van Reinier de Graaf het vertrouwen op in de Raad van Toezicht. Toenmalig bestuursvoorzitter Martin van Rijn zag vervolgens ook dat het huwelijk was mislukt en kondigde een scheiding aan. Na bijna drie jaar is die nog altijd niet rond. Een plan dat september vorig jaar werd gepresenteerd krijgt bij verzekeraars de handen vooralsnog niet op elkaar. Zij zien veel losse eindjes en daarmee grote risico’s.

Straks weer spijt

Waar verzekeraars vooral voor willen oppassen, is dat er nu iets wordt besloten waarvan over een paar jaar blijkt dat het toch niet werkt. Dat heeft dan met name te maken met de positie van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis. In het ‘voorgenomen besluit’ staat dat hier zeker drie jaar lang een basisziekenhuis overeind wordt gehouden. Maar er is discussie over de positie van bijvoorbeeld de intensive care, de spoedeisende hulp en de kraamafdeling. Eerder werd becijferd dat het overeind houden van het ziekenhuis in Zoetermeer in totaal zo’n 60 miljoen euro gaat kosten.

Het LangeLand Ziekenhuis zit bovendien in een zwaar verouderd pand en er zal nieuwbouw gepleegd moeten worden. Maar omdat de toekomst voor langere termijn nog ongewis is, is het ook onduidelijk wat je moet gaan doen met nieuwbouw. Die zou voor rekening komen van het HagaZiekenhuis, want in de plannen staat dat het Haga en het LangeLand op termijn volledig fuseren. Een complicerende factor is het gloednieuwe orthopedisch centrum dat pal naast het verouderde LangeLand staat. Dit is een kindje van de groep die ontbonden gaat worden, maar zou bij de scheiding toch door zowel Haga als Reinier de Graaf beheerd blijven.

Kwaliteit van zorg

Betrokkenen zeggen dat vooral het ontbreken van analyses en gedegen onderzoeken leidt tot gefronste wenkbrauwen, en dus zelfs tot een crisis in het bestuur. De crisis moet niet te lang duren ‘want het kan een risico voor de zorg worden’, zegt een van de bronnen tegen Omroep West. Dat is ook de reden dat de Inspectie op de hoogte is gebracht van de situatie.

Een woordvoerder van het HagaZiekenhuis zegt voor hen kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Een collega die namens de Reinier Haga Groep spreekt, zegt dat de gesprekken over de ontvlechting nog altijd lopen. ‘We zijn nog in gesprek’, aldus de zegsman.