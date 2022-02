Sloop en nieuwbouw in Gaarden, Dreven en Zichten gaat door

Ondanks stevige kritiek gaat de vernieuwing van Den Haag Zuidwest beginnen. De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de sloop van tweeduizend woningen in de wijken Gaarden, Dreven en Zichten en de bouw van duizenden nieuwe huizen. De oppositie is fel tegen, omdat de plannen te massaal zijn. Ook was er forse kritiek op wethouder Martijn Balster (PvdA) die de raad niet adequaat zou hebben geïnformeerd. Er komt daarom een raadsenquête naar de informatievoorziening rond het project, meldt mediapartner Omroep West.

Vriend en vijand is het erover eens: de vernieuwing van Den Haag Zuidwest is zeer ingrijpend. Wethouder Balster wil duizenden woningen slopen en hier nieuwe voor terugbouwen. Daarnaast komen er 3500 extra woningen. Dat betekent dat mensen hun huizen uit moeten en de wijk een ander aangezicht krijgt.

Volgens Balster is de ingreep hoogst noodzakelijk, want veel woningen verkeren in zeer slechte staat. ‘Het is een schande dat we in Den Haag mensen al zo lang onder deze omstandigheden hebben laten wonen’, zei hij donderdag in een debat in de gemeenteraad, meldt Omroep West . ‘De woningen zitten vol vocht en schimmel, ze tochten en er is geluidsoverlast.’

Woningen zijn op

Ook collegepartij PvdA benadrukte dat de woningen slecht zijn. ‘Geen kind moet opgroeien in een koud tochtig huis met vocht en schimmel op de muren. Dat zet de gezondheid van mensen op het spel’, zei PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. Marieke van Doorn van coalitiegenoot D66 wees op de ‘abominabele’ staat van de woningen. ‘Bewoners vertellen mij dat als ze een stekker in het stopcontact steken er kortsluiting ontstaat. Zo vochtig zijn de woningen’, zei Van Doorn. ‘Ook zeggen ze dat ze de buurman horen als hij op het toilet zit. De woningen zijn gewoon op.’

Maar de oppositie vindt de plannen veel te grootschalig. ‘Mensen moeten hun huis verlaten en er komen betonnen kolossen voor terug’, zei William de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. ‘Er moet gebouwd worden, maar dit is te veel van het goede.’ De PVV vindt dat de woningen niet gesloopt, maar gerenoveerd moeten worden. ‘Dat kan, maar is een politieke keuze’, zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis.

Terugkeergarantie

Lesley Arp van de SP zette vraagtekens bij de door de wethouder gegeven terugkeergarantie. ‘Die garanties om terug te keren in de eigen wijken zijn boterzacht’, zei zij. ‘Maak van bewoners geen speelbal in een sociaal experiment.’

Wethouder Balster ontkent dat de garanties boterzacht zijn. ‘We kunnen garanderen dat bewoners terug kunnen komen naar het plangebied’, zei hij. ‘Bewoners kunnen aangeven waar ze willen wonen en welke woningen passen bij hun portemonnee. Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om alle wensen te vervullen. Het is ongekend dat deze terugkeergarantie er is. Dat is een prestatie van formaat.’

Beschermd stadsgezicht

Daarnaast was er een felle discussie over het beschermd stadsgezicht. Om de plannen te kunnen uitvoeren moet deze beschermde status opgeheven worden, maar dat is tegen het zere been van veel partijen. ‘Het is eeuwig zonde dat wijken zomaar van de kaart worden geveegd’, zei Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemde het een ‘barbaarse daad’. Wijsmuller: ‘Wij hebben altijd een lans gebroken voor belangrijke architectuur. Soms gaat dat mis, zoals hij de Blauwe Aanslag en de Zwarte Madonna. We hebben dus al veel ellende meegemaakt. Maar het opheffen van het beschermd stadsgezicht is verschrikkelijk en nog nooit vertoond.’

Ondanks alle kritiek was er met 26 stemmen voor en 17 tegen toch genoeg steun voor de toekomstplannen van Zuidwest. De gehele coalitie, inclusief de VVD, stemde voor. Ook de oppositiepartijen Islam Democraten en Groep Hoijnck van Papendrecht steunden de plannen. De rest van de oppositie stemde tegen.

Coalitiecrisis

Het debat leidde donderdag tot een coalitiecrisis vanwege de uitermate kritische opstelling van de VVD. De collegepartij kreeg een meerderheid achter het voorstel om een raadsenquête te doen naar de informatievoorziening rond het project en daardoor liepen de gemoederen in de coalitie hoog op.

De VVD verweet PvdA-wethouder Balster dat hij een negatief preadvies van de welstandscommissie over de opheffing van het beschermd stadsgezicht niet tijdig naar de gemeenteraad had gestuurd. Nadere mails en verklaringen riepen meer vragen op dan dat ze antwoorden gaven en dat tastte volgens VVD-raadslid Jan Pronk de kern van de democratie aan. ‘Wij moeten als raad het college kunnen controleren’, zei Pronk.

Daarom kwam hij met het voorstel om een raadsenquête te doen, een onderzoeksmiddel dat vergelijkbaar is met de parlementaire enquête. Dit zorgde voor woede bij de PvdA en achter de schermen zou zelfs gedreigd zijn met de val van het college. Na een urenlange schorsing kwam er een compromis. De VVD schrapte de zinsnede ‘dit raakt aan het vertrouwen tussen raad en college’ uit de motie. Hierdoor was de angel uit de crisis. De motie werd wel in stemming gebracht en uiteindelijk aangenomen met 24 stemmen voor en 19 tegen.