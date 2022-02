Storky, Lucky en Coentje demonstreren op het Plein voor volle voetbalstadions

Storky (ADO), Lucky (Ajax), Coentje (Feyenoord), Buljte (Heracles) ze zijn er bijna allemaal op het Plein in Den Haag, de voetbalmascottes van de Nederlanders clubs. Ze protesteren tegen het coronabeleid, de voetbalclubs willen de tribunes weer helemaal vol hebben. ‘Publiek is legale doping’, zegt ooievaar Storky.

Ondanks dat deze week bekend werd dat er mogelijk versoepelingen aan komen en de stadions weer meer bezoekers mogen ontvangen, gaat de demonstratie op het Plein vrijdag toch door.

‘Vooralsnog zijn het geruchten en adviezen, we zijn wel vaker in ons hemd gezet’, zegt Herjan Pullen van Supporterscollectief Nederland in Haags Bakkie. Daarom proberen ze de politiek nog een extra duwtje in de rug te geven. ‘We gaan gezamenlijk ten strijde voor volle stadions.’

Legale doping

Een vol stadion is goed voor de club. ‘ADO heeft de centjes hard nodig. Als je een stadion niet kan vullen kunnen minder mensen een seizoenskaart kopen. Het is belangrijk dat mensen uit de stad naar de club kunnen’, zegt Storky.

Maar ook voor de sfeer is het belangrijk. ‘Het is legale doping. Als publiek er achter staat, geeft dat extra power.’