The Streamers geeft opnieuw concert vanaf paleis Noordeinde

Voor de tweede keer gaat The Streamers weer een liveconcert geven vanaf Paleis Noordeinde. Op 27 februari treedt de band op bij het paleis.

De eerste keer dat The Streamers vanaf Noordeinde optrad was tijdens Koningsdag 2021. De koninklijke familie was daar live bij aanwezig. Online keken er 2,4 miljoen mensen naar de optredens van Nederlandse artiesten.

Deze keer zijn er weer veel artiesten bij die eerder optraden bij The Streamers, zoals Maan, Suzan en Freek, Kraantje Pappie, VanVelzen, Diggy Dex, Nick & Simon, Paul de Munnik, Maan, Thomas Acda, Rolf Sanchez, Danny Vera, Ronnie Flex, Guus Meeuwis en Frank Lammers.

De gastartiesten op 27 februari zijn Meau, Flemming en Emma Heesters.

Livestream

De gelegenheidsband is ontstaan tijdens de lockdown toen mensen niet naar festivals en concerten konden. De artiesten wilden graag optreden en zo ontstond The Streamers. Hun show wordt online gestreamd.