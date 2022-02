Straatwijs: op de Waterviolier in Ypenburg zijn bos, polder en stiltegebied vlakbij

Chaos in centrum door coronademonstratie: ‘Willen blokkeren wegen tot zondag volhouden’

De binnenstad van Den Haag zit potdicht. Vrachtwagens en personenauto’s hebben de wegen rond het Binnenhof en Malieveld geblokkeerd. Freedom Convoy Nederland protesteert tegen de coronamaatregelen. Naar schatting waren rond 12.30 uur zo’n 300 mensen ter plaatse. ‘Mijd zoveel mogelijk het centrum als je daar niet per se hoeft te zijn’, roept de politie dagjesmensen op.

Truckers uit heel Nederland worden door de organisatie opgeroepen om zaterdag in de hofstad te demonstreren. Omdat de wegen onbegaanbaar zijn vanwege het protest is ook de dienstregeling voor het openbaar vervoer is verstoord. Vanwege de demonstratie rijden trams 1, 15, 16 en 17 om. Dat geldt ook voor lijnbussen 22, 24 en 28.