Drie arrestaties bij coronaprotest, politie te paard aangevallen na afloop

Chaos in centrum door coronademonstratie: ‘Willen blokkeren wegen tot zondag volhouden’

De politie heeft zaterdag drie arrestaties verricht na afloop van de coronademonstratie in het centrum van de stad. Dat meldt de politie. Eén actievoerder werd aangehouden vanwege belediging van agenten en twee anderen werden opgepakt vanwege openlijke geweldpleging. Na een dag van protesten en blokkades in het centrum werd het aan het einde van de zaterdagmiddag weer rustig in de stad.

Om 16.00 uur beëindigde de actiegroep de demonstratie op bevel van burgemeester Jan van Zanen (VVD) van Den Haag. De meeste actievoerders gingen weg, maar een groep mensen bleef hangen op het Tournooiveld. Agenten te paard werden aangevallen, zag een verslaggever van Omroep West . Daarop verrichtte de politie een aantal charges.

Politie nog altijd in groten getale aanwezig op het Korte en Lange Voorhout in Den Haag vanwege coronaprotest. pic.twitter.com/6ogN5mGt7k — Ivar Lingen (@IvarLingen) February 12, 2022



Hoe de actie van Freedom Convoy Nederland verder loopt, is niet duidelijk. Op Telegram zinspeelt de groep erop dat er zondag mogelijk opnieuw wordt gedemonstreerd, maar waar en hoe laat wordt niet vermeld. ‘Voor vandaag zit het er voorlopig op, morgen weer een nieuwe dag.’ Een deel van de truckers is naar het ADO Stadion net buiten Den Haag gereden.