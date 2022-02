Chaos in centrum door coronademonstratie: ‘Willen blokkeren wegen tot zondag volhouden’

Zaterdag Live over gemeenteraadsverkiezingen

Straatwijs: op de Waterviolier in Ypenburg zijn bos, polder en stiltegebied vlakbij

Is er een stad met meer verschillende werelden dan Den Haag? Van Benoordenhout tot Schilderswijk, van Kijkduin tot Leidschenveen, van Centrum tot Zuidwest, in onze verbazingwekkende stad raak je niet uitgekeken en uitgeluisterd.

In deze aflevering van Straatwijs met Marcel Verreck en Theo Bollerman is de Waterviolier in Ypenburg het decor.