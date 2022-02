Big Thief en Joss Stone in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Big Thief en Joss Stone.

‘Super Duper Love’, ‘Don’t Cha Wanna Ride’ zijn twee van vele hits die soulzangeres Joss Stone begin deze eeuw had. Ze was nog geen twintig en nu zijn we vijftien jaar verder. Joss Stone (34) is aan haar negende album toe, waarop ze nog steeds lekker uithaalt met haar geweldige soulstem, met dit keer veel strijkers op de achtergrond. Zondagavond hoor je een track van die plaat, net als van de nieuwe Big Thief, waarbij het moeilijk kiezen is, want hun plaat staat vol met maar liefst 20 toffe indie-folk tracks.

Meer nieuwe releases zijn er van Frank Turner, The Delines, Alt-J, Bob uit Zuid, Raveena, Spoon, Tegan & Sara en uit Den Haag DIOR samen met Nifty Loops. Tevens hoor je een reeks duetten tussen grootheden, zoals Ed Sheeran met Taylor Swift, Eddie Vedder met Elton John en Mary J Blige met Anderson .Paak.

De Nieuwe Van Nierop wordt op zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.