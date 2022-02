Documentaire over het leven van zanger Mike Peterson

Binnenkort verschijnt er een documentaire over het leven van de Haagse Mike Peterson. Dit heeft de zanger gisteren onthuld tijdens de eerste aflevering van het programma Vrijmibo op Den Haag FM.

De 47-jarige Peterson, die bekendheid verwierf met zijn herkenbare Nedersoul-geluid en drie optredens tijdens De Toppers, vertelt: ‘Ik ben benaderd door Jeroen Smits – de bekende Haagse presentator – die documentaires ging maken.’

‘En dat had hij al gedaan van een Haagse bokser, Fred Dillewaard, en dat is een hele mooie docu geworden. Dat liet hij me zien en zei dat hij van mij ook zo’n documentaire over mij wilde maken’, aldus Peterson.

Ongeluk

De documentaire laat zien waar en hoe Mike is opgegroeid in Spoorwijk, hoe hij is begonnen met zingen en ze gaan naar de plek waar zijn vader verongelukt is door een verkeersongeval. Mike was toen slechts 5 jaar oud. Over deze tragische gebeurtenis is het liedje ‘Nog een keer’, geschreven samen met de artiesten Alain Clark en Glen Faria. Faria schreef ondermeer de megahits Zij weet het en Duurt te lang.

Zo gaaf! Eerste uitzending zit erop, was mega om @MikePetersonMp als eerste weekgast te hebben bij de #Vrijmibo op @DenHaagFM & Den Haag TV. Wat een topvent. Volgende week is DJ Outsiders mijn gast. Zin in! Bedankt voor alle lieve reacties, goed weekend & be well! 💚💛 pic.twitter.com/2ux4yOjYzv — Elias van Hees (@eliasvanhees) February 11, 2022



Ook zijn Wolter Kroes en de Haagse zangeres Samantha Steenwijk, goede vrienden van Mike, in de documentaire te zien. Het is nog niet bekend waar de opnames, die in coronatijd zijn gemaakt, worden uitgezonden. Wel is alles afgemonteerd. Peterson heeft inmiddels het resultaat al gezien: ‘Ik vind het zelf wel heel mooi en ik ben er trots op.’

Vrijmibo is een nieuw wekelijks radioprogramma op Den Haag FM. Elke vrijdag te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur en het wordt live aan het Spui gepresenteerd door Elias van Hees