ICT-specialist Natallia geeft nu workshops bloemschikken: dat brein uit en iets met je handen doen

Ze werkte tien jaar in de ICT als business analist, maar daar werd Natallia Volk (37) niet gelukkig van. Dus gooide ze het roer om en werd ze bloemist. ‘Bloemen en planten hebben iets magisch en werken op ál je zintuigen.’ Nu geeft ze workshops waar mensen van tot rust komen.

In haar thuisland Wit-Rusland werkte ze als bloemist en docent voor professionele bloemisten. Maar ze merkte dat niet iedereen bloemist wilde worden. ‘Veel wilden gewoon uitrusten in mijn workshop.’

Daarom geeft ze nu workshops die gericht zijn op de ontspanning. ‘We zitten zoveel in quarantaine en doen alles met een computer. Op deze manier uitrusten met natuur en bloemen kan mensen helpen die bijvoorbeeld een burn out hebben. Daarom heb ik deze cursus gemaakt’, vertelt Natallia in Haags Bakkie.

Natallia woont nu met haar gezin in Den Haag en opende haar eigen studio aan de Laan van Meerdervoort. ‘Een droom die uitkomt.’ Ook geeft ze workshops bij PLUK. ‘Met haar tips kan iedereen het’, zegt Rosalie van Gaalen die zondag een workshop volgde.

Even dat brein uit

Dat zo’n workshop rust gaf merkte Rosalie meteen. ‘Even dat brein uit en iets met je handen doen. Ik heb twee kleine kinderen, iedereen is druk. Dan is het fijn dat je even alleen met die bloemen bezig bent. Gewoon iets moois maken geeft echt wel rust. Tot je thuis komt, haha.’

Volgens Natallia hebben bloemen een bijzondere uitwerking op mensen. ‘Omdat ze niet door mensen zijn gemaakt. Als we iets maken van verf of andere spullen, dan is dat een ander gevoel. Bloemen werken bij iedereen. Als op tafel een boeket staat gaan onze ogen naar de boeket. Daarom is het goed om met bloemen te werken.’

Heel februari kan je elk weekend nog workshops volgen bij Natallia. Op haar site en Instagrampagina vind je meer informatie.

