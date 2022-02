Marcel Verreck: ‘In Bermudadriek Benoordenhout verdwijnt de post zoals ook het ov al verdwenen is’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over de verdwenen post in het Benoordenhout.

‘En wat te denken van de Haagse Bermudadriehoek Benoordenhout. Daar verdwijnt de post, zoals ook het openbaar vervoer al verdwenen is. Gaat ook het Koningshuis straks eraan? Nu we het toch over Oranje hebben, Volendam. Er is op onze Volendamlaan een enorme scheur ontdekt. Niet vreemd, want in Volendam hebben ze allemaal een enorme scheur. En geen scrupules om opnamen daarvan de wereld in te sturen: de zogenaamde Simon en Nick-pics’, aldus de columnist.