Omleidingen door herinrichting Piet Heinplein

De werkzaamheden aan het Piet Heinplein, dat het komende jaar wordt heringericht, starten op zondagavond. Om ruimte te maken voor het bouwverkeer moet auto- en fietsverkeer worden omgeleid. De herinrichting vindt in drie fases plaats met elk een andere verkeerssituatie.

In de eerste fase vindt het voorbereidend werk plaats waarbij de rijbaan op de hoek van de Prinsessewal en de Hogewal wordt verlegd. Verkeer vanaf de Prinsessewal kan in deze fase niet naar de Hogewal of Mauritskade rijden. Het autoverkeer wordt in het centrum omgeleid naar de naar de Koningskade, via de Vondelstraat, Elandstraat, Waldeck Pyrmontkade, Laan van Meerdervoort en Javastraat. Fietsers rijden om via de Kortenaerkade en Toussaintkade.

De totale werkzaamheden duren tot en met het najaar van 2023 en bestaan uit:

Het vervangen van de Anna Paulownabrug en de Elandbrug en het opknappen van de kademuren

Het verleggen en (deels) vervangen van kabels en leidingen

Het openmaken van de gracht onder het Piet Heinplein

Het herinrichten van het Piet Heinplein en de directe omgeving



Met de werkzaamheden aan het Piet Heinplein wil de gemeente het plein en de omgeving ervan leefbaarder maken met meer groen en water. Tevens moet er op het plein meer ruimte komen voor activiteiten moet de verkeersveiligheid worden vergroot.

Foto: Gemeente Den Haag