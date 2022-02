The Hague Royals ingemaakt door Landstede Hammers

Waar er in eerste instantie nog sprake was van een reglementaire 0-20 verliespartij vanwege een haperende schotklok daar mochten beide ploegen (The Hague Royals – Landstede Hammers) gisteravond op herhaling in de sportcampus Zuiderpark.

Door: Frank Brasker

De tweede editie van het duel had echter meer weg van een klucht dan een eredivisie basketbalwedstrijd. Landstede Hammers uit Zwolle had geen enkele clementie met de Hagenaren en denderde naar een 45-101 overwinning.

Tegen de reglementaire 0-20 verliespartij had het bestuur van de Royals bezwaar aangetekend, omdat zij van mening waren dat het voor het basketbal én de fans een betere oplossing was om de wedstrijd opnieuw in te plannen.

Monsterscore

En zo mochten de mannen van succescoach Herman van den Belt opnieuw de bijna 2 uur durende reis naar Den Haag aanvangen. Voor Landstede Hammers was het aanleiding om de reglementaire 0-20 overwinning te veranderen in een monsterscore met een verschil van maar liefst 56 punten.

Vanaf het eerste kwart lukte er bar weinig in de geel-groene gelederen. Waar The Hague Royals vooral uitblonken in het aantal turnovers (lees: balverlies) daar hadden Zwollenaren Niek van der Plas en Thorir Thorbjarnarson op dat moment samen al vier driepunters verzameld. De mannen uit Zwolle hielden er een tempo op na van een kopgroep in de CPC Loop, dat van The Hague Royals deed meer denken aan een zwoele zomerse strandwandeling.

Onoverbrugbaar

Illustratief was dan ook dat de Hagenaren het eerste kwart niet verder kwamen dan 6 schamele punten. Allemaal op naam van Casey Lopes maar daar was dan ook alles wel mee gezegd en was de wedstrijd al na 10 minuten gespeeld: 6-25.

In het tweede kwart weigeren de hofstedelingen ook maar iets aan de score te willen verbeteren zodat Zwolle makkelijk wegloopt naar 6-33 en een oorwassing dreigt. Met een rake driepunter dompelt Jerom Aarninkhof de Hagenaren dan nog verder in de misère: 6-37. Als de volgende driepunter van Thorbjarnarson aan Zwolse zijde dan ook nog het netje teistert is het gat onoverbrugbaar: 10-40. Landgenoot Snorri Vignisson doet dan nog wel wat terug, maar vragen de mensen op de tribune zich wanhopig af wanneer het scorebord het weer gaat begeven. Noah Dahlman doet dan ook nog een duit in het Zwolse zakje en is de 7e driepunter voor de Zwollenaren wederom raak en kunnen de mannen gaan rusten met een stand van 19-54.

Magische grens

Als de IJslander Thorbjarnarson in Zwolse dienst na de thee direct snoeihard raak dunkt en vervolgens oud-international Ralf de Pagter een bommetje raak schiet staat er een stand van 19-59 op de borden. De 32-jarige de Pagter kon sowieso terugzien op een mooie avond: 18 punten, 11rebounds en 8 assists. De Zwollenaren eindigen op 12 driepunters en Stefanos Oude Bos zorgde er een halve minuut voor tijd voor dat de voor basketballers magische grens van 100 punten werd gebroken.

Coach van den Belt gunde Oude Bos 3,5 minuut speeltijd, Dion Turpijn stond 12 minuten op de vloer en zo konden ook de Zwolse jonkies hun minuten maken in de BNXT League.

Tussen hoop en vrees

The Hague Royals mogen nog één keer op verplaatsing richting Limburg waar BAL (Basketball Academy Limburg) de gastheer is alvorens zij mogen aantreden in de Silver League waar ook de Belgische opponenten hun opwachting zullen maken.

Voor de mannen van coach Bert Samson een hele uitdaging om niet tussen hoop en vrees te blijven dobberen.