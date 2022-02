Waterpolo Den Haag wint van koploper AZC Alphen

De Haagse waterpoloërs hebben voor een ware sensatie gezorgd door AZC Alpen in eigen huis te verslaan: 9-10. De winst van de Hagenaren was absoluut verdiend en bevestigen hiermee dat het team van coach Mark van Engelen absoluut Eredivisie waardig is.

Door: Frank van Leeuwen/ sportsnap.nl

Vele oefen-, beker-, en competitiewedstrijden werden verloren van koploper AZC en soms zelfs met grote cijfers, maar elke wedstrijd leerde de waterpolomannen wel hoe je een wedstrijd in de Eredivisie moet spelen. Na het onverdiende verlies afgelopen donderdag, bij ZVL-1886 met 15-12, was men vergeten zichzelf te belonen voor het goede spel.

Met de voortreffelijke Joris Geurts in het doel en een scherp spelende Koen Heiden wist Waterpolo Den Haag het team van AZC met enige internationaals en de buitenlandse spelers te verrassen.

Snelle achterstand

Na de snelle 2-0 achterstand werd de wedstrijd naar de hand gezet door vier treffers van Haagse zijde in de eerste periode.

De tweede periode werd de druk van de Alphenaren verhoogd, echter de verdediging, onder leiding van de uitstekende doelman Joris Geurts, bleef overeind door goed te verdedigen, periode stand 6-8.

Spanning

Echter in derde periode was AZC in staat om een gelijke stand van 9-9 op het scorebord te zetten. Waardoor de spanning voor een goed resultaat aan Haagse zijde toenam.

In de vierde periode liep coach Mark van Engelen al snel tegen een gele kaart op, waar een onterechte uitsluiting van Jeroen Ruigrok aan vooraf ging. Koen Heiden wist met nog zes minuten te spelen wel de 9-10 te scoren met een fraaie actie. AZC wist hierna ondanks fors spel, met drie uitsluitingen van 20 seconden, niet door de Haagse verdediging heen te komen.

Trots

Mark van Engelen, die aan het einde van het seizoen stopt als trainer-coach, was trots op zijn mannen; ”We hebben eindelijk ons zelf een keer beloont op basis van ons goede spel als team en dat tegen uitgerekend de koploper van de Eredivisie. De terechte overwinning geeft ons het vertrouwen om te bewijzen dat we ons veilig kunnen spelen van de drie onderste plaatsen op de ranglijst. De komende wedstrijden gaan we voor elk punt, dat we kunnen binnenhalen.”

Volgende wedstrijd is op 26 februari tegen ZPB Barendrecht in het Hofbad.

Doelpunten: Koen Heiden (6x), Twan de Kadt en Jeroen Willemsen (elk 2x).