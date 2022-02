Bergingsbedrijf ontvangt ‘allerlei doodsbedreigingen’ door inzet bij truckersprotest

De eigenaar van takel- en bergingsbedrijf A. Barendregt heeft ‘allerlei doodsbedreigingen’ ontvangen nadat zijn bedrijf zaterdag werd ingezet om vrachtwagens weg te slepen bij de protesten. ‘Je kan het zo gek niet indenken, maar het bestond. De meest achterlijke ziektes, noem het maar op’, zegt Arie Barendregt in Bob Staat Op na berichtgeving van Hart van Nederland. Daags na de demonstratie verschijnen er ook positieve reacties op het werk van het bedrijf.

Dit weekend was het centrum van Den Haag het toneel van de truckersdemonstatie van Freedom Convoy Nederland. Daarmee protesteerden zij tegen de coronamaatregelen. Door de actie lag het verkeer in een deel van het centrum plat en de politie wilde daar een eind aan maken. Barendregt werd opgeroepen om wagens weg te slepen.

‘Dan gaat de veiligheidsdriehoek ernaar kijken en die zeggen: Dit kan zo niet verder en dan roepen ze de wegsleepregeling in. Dus dan gaan we erop af’, zo legt hij uit. ‘Ook wij hebben eerst gevraagd: Is dit handig?. Dan wordt je bijgepraat en dan denk je: Dit kan op die manier.’

Uiteindelijk werd er door zijn bedrijf geen voertuig weggesleept. ‘De dreiging was blijkbaar genoeg’, zegt hij bij mediapartner Omroep West . Toch ontving hij bedreigingen en slechte recensies.

#klaarmetRutte

Sleepbedrijf Barendregt heeft ervoor gezorgd dat het konvooi gisteren beëindigd kon worden. Wat vinden wij van dit bedrijf?? Geef je review:https://t.co/unbelabMJc pic.twitter.com/KKp7AiAJc9 — Ajaxfriend❌❌❌2 (@2Ajaxfriend) February 13, 2022



Zo werd er op Twitter opgeroepen om het bedrijf slechte recensies te geven. ‘Jullie staan voor onderdrukking en heulen met de vijand……’ en ‘Jullie staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.. shame on you’, valt er bij de reviews op de Facebookpagina van het bedrijf nog te lezen. Al zijn er nu ook positievere berichten: ‘SUPER GOED… Wegslepen van zelf verklaarde vrijheidsstrijders, die NIET de steun van het volk hebben..’

De eigenaar vermoedt dat hij de bedreigingen heeft ontvangen omdat het niet eens was met de actie van zijn bedrijf. ‘Het is ook zo raar. Wij doen de wegsleepregelingen in diverse gemeentes. Dat wil zeggen: als een voertuig hinderlijk of gevaarlijk staat dat een handhaver of politieagent beslist dat die auto weg moet. Die verwijderen we dan.’ Dat de politie dit weekend wilde ingrijpen vindt Barendregt te begrijpen. ‘Hier is half Den Haag afgesloten, dan moet je het toch niet gek vinden dat ze ingrijpen?’

