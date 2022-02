Extra controles op ‘gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde auto’s’ in Laak Centraal

In Laak wordt er de komende weken extra gecontroleerd op ‘gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde auto’s’. Dat zal vooral gebeuren in Laak Centraal. ‘Daar zien we steeds vaker auto’s die op hoek van de straat of dubbel geparkeerd staan’, zo meldt het stadsdeel.

Dat kan problemen opleveren voor de hulpdiensten (waaronder brandweer en ambulances) en de afvalophaaldienst HMS. Wanneer hulpdiensten er niet langs kunnen bestaat het risico dat zij te laat aankomen bij een noodsituatie. ‘Ook de vuilniswagens van de HMS moeten vaak omrijden of terugkomen om de ORACS te legen of vuilniszakken op te halen.’

Na overleg met de gemeente is besloten dat het handhavingsteam Laak extra zal letten op de foutief geparkeerde auto’s. ‘Wie zijn auto toch gevaarlijk of hinderlijk parkeert kan een officiële waarschuwing onder zijn ruitenwissers verwachten.’

Alle auto’s moeten in een parkeervak

‘We willen graag dat automobilisten zich bewust zijn van de risico’s van gevaarlijk en hinderlijk parkeren’, zo schrijft het stadsdeel op haar Facebookpagina . ‘Alle autobezitters moeten hun auto parkeren in een parkeervak, ook al betekent dat een stukje verder lopen.’

Belangrijk dat inwoners foutparkeren melden

Hart voor Den haag/ Groep de Mos-raadslid Nino Davituliani stelde eerder schriftelijke vragen over de parkeerproblemen in het stadsdeel. ‘Foutparkeren is een van de vier prioriteiten voor handhaving’, reageerde het stadsbestuur .

‘Handhaving handelt op basis van meldingen en eigen waarnemingen. Het is belangrijk dat inwoners foutparkeren melden. Dan kan handhaving ingrijpen.’ Ook het stadsdeel vraagt nu ‘gevaarlijk of hinderlijk’ geparkeerde auto’s te melden op de website van de gemeente .