Gebruikers De Kazerne zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe locatie

De huurders van een bedrijfsruimte in de Kazerne, vlakbij station Moerwijk, moeten het pand uiterlijk 15 augustus 2022 hebben verlaten. Dat heeft de gemeente de ondernemers in het pand schriftelijk laten weten. Dat er een einddatum op het gebruik van De Kazerne zat, was al bekend. Op het gebied van het bedrijfsverzamelgebouw worden woningen gebouwd.

De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuw onderkomen, zo valt in de brief te lezen. Al zegt de gemeente wel graag mee te denken bij het vinden van een nieuwe plek. ‘Net als in februari 2021 biedt de gemeente nogmaals aan om mee te denken met individuele ondernemers bij vragen over een potentiële alternatieve locaties.’ Om gebruik te maken van die hulp kan een afspraak gemaakt worden.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos heeft er geen begrip voor dat de gemeente niet actiever helpt met het vinden van een nieuwe locatie voor de ondernemers. ‘We hebben de mond vol over het versterken van armlastig Zuidwest, maar ondernemers die banen creëren bieden we geen oplossing en voor sociaal-maatschappelijke organisaties die het cement proberen te vormen in een wijk waar de sociale cohesie ver te zoeken is, halen de bestuurders van deze stad de regenteske neus op.’

De Mos eist dat er een oplossing komt voor de huurders en dat ze een aan een nieuw onderkomen worden geholpen. Daarom zijn er schriftelijke vragen gesteld. ‘Als wethouder heb ik die toezegging gedaan. Het is onbehoorlijk bestuur dat mijn opvolger de gemaakte afspraak met ondernemers niet nakomt. We hebben gemeentelijk vastgoed wat hiervoor prima ingezet kan worden’