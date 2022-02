Haags KiesKompas vanaf donderdag beschikbaar, met hulp van ‘Steffie’

Om te helpen een keuze te maken tussen alle politieke partijen is vanaf donderdag de stemhulp KiesKompas te raadplegen. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen is daarbij ook het KiesKompas met hulp van ‘Steffie’ beschikbaar. Die is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of die moeite hebben met lezen.

‘Steffie’ biedt hulp door alle teksten voor te lezen en waar nodig geeft ze een neutrale uitleg bij ingewikkelde politieke stellingen en woorden. Zo wordt de term begrotingstekort als volgt uitgelegd: ‘Een stad heeft begrotingsproblemen als de uitgaven van de stad hoger zijn dan de verwachte inkomsten’.

Stemhulp ‘Steffie’ is gemaakt voor en door mensen met een beperking en is door iedereen te gebruiken via Hoewerktstemmen.nl. Op die website is onder meer een uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen te vinden.

KiesKompas

De stemhulp KiesKompas is vanaf donderdag 17 februari, al dan niet met gebruik van ‘Steffie’, beschikbaar. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart 2022. In Den Haag doen 21 partijen mee aan de verkiezingen.

Wanneer de stemhulp helemaal is ingevuld wordt ‘op een eenvoudige manier’ getoond welke politieke zaken er spelen, waar partijen voor staan en welke partij het beste aansluit aan de hand van de stellingen.