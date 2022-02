Kun je zwemmen en eerste hulp verlenen? Dan is het zijn van lifeguard misschien iets voor jou

Als je van het strand houdt is het zijn van lifeguard wellicht het ideale zomerbaantje. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zoekt mensen die een aantal dagen per week zorg willen dragen voor de bewaking aan de Haagse stranden. ‘Je bent onderdeel van een team waarmee je toezicht houdt op alles en iedereen die op het strand komt, zoals strandbezoekers, maar ook zwemmers en watersporters’, zegt Sabine Gestman van VRH in Bob Staat Op.

Daarnaast ben je als lifeguard ook verantwoordelijk voor het bieden van eerste hulp. ‘Maar het kan natuurlijk ook zijn dat, als de omstandigheden veranderen, je eventueel een redding moet uitvoeren.’ De lifeguards werken samen met de mensen van de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade (HVRB). ‘Het is zeker geen kantoorbaan. Dus je moet het absoluut leuk vinden om druk bezig te zijn met elkaar. En ook buiten. Maar het werk is wel variërend.’

‘Dingen die je dagelijks kan tegenkomen zijn: mensen die gewond zijn en die hulp nodig hebben op EHBO-gebied, of ouders die hun kind kwijt zijn, of kinderen die gevonden zijn. Maar het komt ook regelmatig voor dat mensen in het water in de problemen komen. Bijvoorbeeld als ze te ver de zee in gaan.’

Zwemdiploma’s

Mede daarom wordt gezocht naar mensen die ervaring hebben met het verlenen van eerste hulp en in het bezit zijn van zwemdiploma A en B en ervaring heeft in reddend zwemmen. Daarnaast is het wenselijk dat je sportief bent, van zwemmen houdt en dat je sociaal bent. ‘Dat zijn wel dingen waar wij naar op zoek zijn.’

Tussen mei en september