Nieuw bestemmingsplan moet ‘hotellisering’ Scheveningen-Dorp tegengaan

De gemeenteraad besloot afgelopen donderdag dat er in de toekomst niet nog meer hotels komen in de Keizerstraat op Scheveningen. Een motie van de Haagse Stadspartij die daartoe oproept werd aangenomen. ‘De max is bereikt’, zegt raadslid Peter Bos in Haags Bakkie. ‘In de motie staat dat het college een nieuw bestemmingsplan moet gaan opstellen voor Scheveningen-Dorp.’

Bos zegt enthousiaste reacties van bewoners te hebben gekregen nu de motie is aangenomen waardoor de ‘hotellisering’ moet worden tegengegaan. ‘Ook de winkeliersvereniging was erg blij dat het nu gelukt is.’ Zijn partij vraagt al twee jaar aandacht voor de groei van het aantal hotels in de Keizerstraat en omgeving.

In de bekende winkelstraat van Scheveningen-Dorp is al jarenlang sprake van een toename van hotels. ‘En heel veel bewoners vinden dat niet oké, want ze hebben liever woningen bijvoorbeeld’, zo legt Bos uit. ‘Daarnaast zijn er ook ondernemers die er graag een winkel zouden willen beginnen, maar al de panden die vrijkomen worden verkocht aan mensen die er een hotel willen beginnen. Omdat dat veel lucratiever is.’ Volgens Bos is er op Scheveningen meer behoefte aan woningen dan nog meer hotels.

Bestemmingsplan

Nu staat het bestemmingsplan (wat stamt uit 2013) nog hotels toe in Scheveningen-Dorp. ‘Als het daarin staat dat het kan, dat het mogelijk is, dan kun je er niks aan doen. Dan kun je dat niet tegenhouden. Daarom moet het bestemmingsplan zo snel mogelijk worden aangepast’, zo zegt Bos.

Hoewel het bestemmingsplan dus zal moeten worden aangepast kunnen de nu geplande hotels er waarschijnlijk gewoon komen. ‘Voor de lopende plannen zal het moeilijk worden om dat tegen te gaan.’

Rest van de stad

‘Voor de rest van de stad hebben we ook wel een behoorlijke ingreep gedaan’, zo zegt Bos in Haags Bakkie. ‘Nieuwe plannen zijn niet toegestaan tot we weer op een bezettingsgraad van 70 procent zitten. De bezettingsgraad van de hotelkamers is door corona heel erg gedaald. En dan moet je eigenlijk op dit moment geen nieuwe hotels toestaan. Eerst wachten tot het weer op niveau is en dan gaan we pas weer nieuwe hotels toestaan.’