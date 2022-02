ABN AMRO sluit bankkantoor aan de Statenlaan

Het kantoor van ABN AMRO aan de Statenlaan sluit per 1 april. Volgens de bank is het zo dat steeds meer mensen digitale diensten van de bank gebruiken waardoor het bezoeken van een bankkantoor steeds minder noodzakelijk is en het aantal bezoekers afneemt.

Nu de bank het kantoor aan de Statenlaan gaat sluiten zullen daarvoor in de plaats financiële zorgcoaches worden ingezet. Zij helpen klanten om te gaan met internetbankieren en het gebruik van de ABN AMRO-app. De zorgcoaches zijn telefonisch bereikbaar op 0900-0024.

Ook heeft de bank online hulpvideo’s, er zijn gratis cursussen en er is tot 1 april dagelijks een inloopuur op het te sluiten kantoor. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van beeldbankieren, een online videogesprek.

Klanten die geld willen opnemen of storten kunnen dat doen bij de gedlautomaten van Geldmaat.