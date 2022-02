Horeca langer open en de mondkapjes verdwijnen, volg hier de coronapersconferentie op Den Haag FM

De coronamaatregelen worden weer flink versoepeld. Dat zal coronaminister Ernst Kuipers (D66) dinsdagavond aankondigen. De persconferentie is te volgen op deze site en het tv-kanaal van Den Haag FM.

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden zal gaan verdwijnen en de mondkapjesplicht wordt, met uitzondering van het openbaar vervoer en in het vliegtuig afgeschaft. Ook de horeca mag langer openblijven en voetbalwedstrijden en evenementen buiten worden vrij toegankelijk.

18 februari

Vanaf aankomende vrijdag zullen veel coronamaatregelen worden versoepeld. Zo mogen horeca, culturele en andere sectoren langer open: tot 01.00 uur. Dat meldt de NOS .

Een QR-code blijft gelden voor toegang tot horeca, pret- en dierenparken, kunst- en cultuurgelegenheden, professionele sportwedstrijden en wanneer er binnen wordt gesport.

Het thuiswerkadvies wordt versoepeld, de oproep zal worden om de helft van de tijd thuis te werken. Er is geen advies meer voor het aantal mensen wat thuis ontvangen mag worden.

Ook de quarantaineperiode wordt korter. Wanneer iemand positief getest is hoeft die persoon niet langer zeven dagen, maar vijf dagen thuis te blijven. Voorwaarde is wel dat een persoon 24 uur klachtenvrij is.

25 februari

Een week later zullen er nog meer versoepelingen ingaan. De opgelegde sluitingstijden verdwijnen dan, de verplichting tot het houden van afstand verdwijnt en het dragen van een mondkapje is enkel nog verplicht in het openbaar vervoer of het vliegtuig. De QR-code zal dan verdwijnen. In andere landen blijft deze nog wel gelden.

Evenementen en het nachtleven worden weer heropend en daar zal het deels verplicht worden dat er wordt getest voor toegang.

Rutte afwezig

Het is voor het eerst dat premier Mark Rutte (VVD) niet bij een persconferentie over coronamaatregelen aanwezig zal zijn. Hij is in de Eerste Kamer voor een debat over de regeringsverklaring van kabinet-Rutte IV.