KNRM Scheveningen zamelt ruim 250.000 euro in voor nieuwe reddingboot

KNRM Scheveningen heeft genoeg geld in kunnen zamelen om een nieuwe reddingboot aan te kunnen schaffen. ‘Door bijna 2.700 donaties, klein en groot, is het gelukt om ruim €250.000,- op te halen.’ Het is de bedoeling dat de nieuwe boot vanaf 2023 zal worden ingezet op Scheveningen.

De nieuwe reddingboot moet de Beluga, die al 30 jaar wordt ingezet op Scheveningen, vervangen. De nieuwe boot wordt er een die zeven en een halve meter lang is en hij zal twee motoren hebben. ‘Dat betekent niet alleen meer power, maar ook meer veiligheid voor onze bemanning en de geredden.’ De nieuwe reddingboot wordt vernoemd naar oud-schipper Jaap Pronk die in 202 overleed. ‘Jaap heeft gedurende zijn leven veel voor het reddingstation en de KNRM als geheel betekend.’

In april 2021 werd er door de KNRM een crowdfundingsactie opgezet om geld op te halen voor de nieuwe boot. In totaal zijn er bijna 2.700 donaties gedaan. ‘Naast de individuele donaties, is ook door een aantal particulieren en bedrijven acties gestart. Voorbeelden van deze loffelijke initiatieven zijn de verkoop van Scheveningse tegeltjes, het vragen van een bijdrage voor de reddingboot in plaats van verjaardagscadeaus en de verkoop van t-shirts door Aloha Surf waarbij de opbrengst volledig naar de crowdfundingsactie is gegaan.’

Eerste vaart in 2023

De nieuwe reddingboot wordt nu ontworpen door Palfinger Marine in Harderwijk. Voor de eerste vaart in 2023 zal de boot worden gedoopt, donateurs mogen daar bij zijn. ‘Uiteraard wordt tijdens deze bijzondere gebeurtenis ook stil gestaan bij de bijdrage van vele donateurs die de realisatie van de reddingboot hebben mogelijk gemaakt.’