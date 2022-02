OM eist 30 jaar cel en tbs tegen drievoudig moordverdachte Thijs H.

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs tegen Thijs H. voor het vermoorden van drie mensen in 2019, onder wie een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Eerder was hij door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs.

H. stak op 4 mei 2019 de 56-jarige Etsuko dood in Den Haag, de stad waar hij destijds studeerde. Later keerde hij terug naar zijn ouderlijk huis in Brunssum (Limburg) en stak hij op 7 mei 2019 nog eens twee mensen dood op de Brunssummerheide. Volgens H. zou hij zijn daden allemaal hebben begaan in psychotische toestand.

De willekeurige slachtoffers werden plotseling aangevallen en volgens het OM met ‘extreem en exorbitant’ geweld en met veel messteken om het leven gebracht. H. koos zijn slachtoffers volgens de aanklagers zorgvuldig uit.

Psychische toestand van H.

Tijdens de eerste procesdag in het hoger beroep maandag ging het vooral over de psychische toestand van H. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum had H. een langdurige psychose, maar de rechtbank verdacht hem ervan de symptomen aan te dikken. Het hof liet H. onderzoeken door twee nieuwe deskundigen, die schrijven dat een psychose niet met zekerheid kan worden vastgesteld, al zou een mogelijke psychose veroorzaakt kunnen zijn door middelengebruik.

Twee deskundigen die namens de advocaat Thijs H. opnieuw beoordeelden, kwamen net als het Pieter Baan Centrum tot de conclusie dat hij tijdens de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar was.