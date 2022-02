Sekswerkers nomineren vier politici voor award

Vier Haagse raadsleden zijn genomineerd voor de Swally Award. De nieuwe prijs is een initiatief van sekswerkorganisatie SAVE en Vereniging SekswerkExpertise. De award is bedoeld voor lokale politici die zich in de afgelopen jaren in hun gemeente positief hebben ingezet voor de rechten van sekswerkers.

Fatima Faid (fractievoorzitter Haagse Stadspartij), Kim Vrolijk (kandidaat-raadslid Haagse Stadspartij), Robin Smit (fractielid Partij voor de Dieren) en Marije Mostert (raadslid D66) zijn de Haagse kanshebbers voor de prijs. In totaal zijn er 22 politici uit het hele land genomineerd.

Het is de dag van de betaalde liefde! Vandaag maken wij de top 10 bekend. Dit is in willekeurige volgorde en er kan nog op iedereen gestemd worden. Er zijn ruim 2000 stemmen binnen gekomen, wij zijn ontzettend blij met deze betrokkenheid van iedereen!

De huidige top 10: pic.twitter.com/PFb5iqfvaE — Swally Award (@SwallyAward) February 15, 2022



‘Fatima snapt hoe belangrijk het is om te blijven benadrukken dat sekswerk gewoon werk is’

De fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij is genomineerd omdat ze steeds aandacht vraagt voor sekswerkers ‘in de raad, op social media en is aanwezig op demonstraties’.

‘Hierbij worden vele aspecten voor het ondersteunen van sekswerkers benadrukt: het zorgen voor juiste, veilige opvang voor (trans)sekswerkers, het juiste taalgebruik in de raad en regelgeving, en het kritisch bekijken van claims over mensenhandel’, zo motiveert men de nominatie van Faid. ‘Fatima snapt hoe belangrijk het is om te blijven benadrukken dat sekswerk gewoon werk is. Tijdens corona richtte Fatima onder andere pijlen om het slechte steun voorzieningen voor sekswerkers in Den Haag.’

Zonder de wijze lessen van seks (trans) werksters wist ik niets, al de credits aan hen! De stad,land,de wereld is van iedereen! https://t.co/7pg9LRsTpY — Fatima Faid (@FatimaFaid) February 8, 2022



Solidariteit met sekswerkers

Kandidaatraadslid Vrolijk is genomineerd na het organiseren van de sekswerker solidariteit demonstratie in onze stad. Daarmee werd aandacht gevraagd voor de achterstelling en discriminatie van sekswerkers.

‘Niet alleen heeft Kim solidariteit met sekswerkers, door de demonstratie wordt dit ook zichtbaar voor iedereen, en kunnen veel meer allies zich aansluiten. Ook werkt Kim aan een manifest met betrekking tot de WRS. In 2021 sprak Kim nog bij SlutStand over de gevolgen van de WRS voor sekswerkers.’

@VrolijkKim

Kim organiseert de sekswerker solidariteit demonstratie in Den Haag om

aandacht te vragen voor de achterstelling en discriminatie van

sekswerkers. Niet alleen heeft Kim solidariteit met sekswerkers, door de

demonstratie wordt dit ook zichtbaar voor iedereen, — Swally Award (@SwallyAward) February 8, 2022



‘Robin Smit stelt zich proactief op in contacten met alle lagen in de branche’

‘Robin Smit heeft als een leeuw gevochten voor de opting in gedupeerden en vecht momenteel nog steeds tegen de bierkaai voor de motie die hij heeft ingediend dat deze mensen een tegemoetkoming/regeling kunnen krijgen’, zo schrijft men over de nominatie van Smit.

‘Hij stelt zich proactief op in contacten met alle lagen in de branche om zich goed voor te bereiden op belangrijke onderwerpen die prostitutie gerelateerd zijn, doet mee aan destigmatiserende bijeenkomsten en is vrijwel altijd aanwezig bij demonstraties en andere belangrijke bijeenkomsten voor de branche. Robin zet zich verder op vele manieren in voor destigmatisering van sekswerk in de gemeente: meer openheid, meer betrokkenheid van sekswerkers bij beleid, meer werkplekken voor mannelijke en trans sekswerkers en veilig opvang.’

☺️ Ben genomineerd voor de Sekswerkers ally Award @SwallyAward Eervol voor mijzelf maar vooral voor de sekswerkers en organisaties die mij hun verhalen, expertise en kennis hebben toevertrouwd #sekswerkiswerk #rechtenvoorsekswerkers #raad070 #pvdd https://t.co/6ndRDAuSgA — Robin Smit (@rsmitos89) February 10, 2022



Motie voor de decriminalisering van sekswerk

Moster wordt geroemd om het actieve contact wat ze zoekt met sekswerkers om met ze in gesprek te gaan en te luisteren naar ervaringen om daarvan te leren.

‘Zo kan sekswerkers’ expertise meegenomen worden in beleidsvorming. Marije diende een motie voor de decriminalisering van sekswerk in, die door de gemeenteraad werd aangenomen. Samen met Robin Smit maakte Marije zich binnen de gemeente Den Haag hard voor financiële steun voor sekswerkers in verband met de coronmaatregelen.’

