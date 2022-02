Son Mieux, Goldband, Jett Rebel, Samantha Steenwijk en Frenna genomineerd voor Edison

Son Mieux, Goldband, Jett Rebel, Samantha Steenwijk en Frenna zijn genomineerd voor een Edison. Dinsdag zijn de nominaties bekend gemaakt. De winnaars van de prijzen worden op 11 april bekendgemaakt in AFAS Theater Leusden.

Son Mieux

De Haagse band Son Mieux is genomineerd in de categorie Rock. Met haar single The Mustard Seed neemt ze het op tegen Claw Boys Claw en Jett Rebel.

‘Son Mieux is meester van de dansvloer; bijna ieder liedje op het nieuwste album spoort aan tot bewegen. En dat doen de Haagse muzikanten met flair en vernuft, hun arrangementen klinken afgewogen. De prachtige instrumentaties bulken van trompetten, strijkers en jubelende uithalen, zonder dat de ritmische Schwung wordt vergeten.’

Jett Rebel

In dezelfde categorie is ook Jett Rebel genomineerd met Pre-Apocalypse Party Playlist.

‘Ook op zijn zevende album ontsnapt Jett Rebel aan verwachtingen. Hij zwiert van sixties-pop naar glamrock, funk, tropicália of lofi. Liedjes als ‘Baby I’m In Love’ en ‘Emma’ blinken uit in opwinding en levenslust. Jett Rebel doorbrak de lethargie van de lockdown met een overrompelend en caleidoscopisch album.’

Goldband

Goldband maakt kans op een prijs voor de videoclip van Noodgeval, geregisseerd door filmmaker Véras Fawaz.

‘De video lijkt een klassiek moordmysterie waarbij de detective tijdens een moordonderzoek terecht komt in de wereld van een mysterieuze sekte. “De Haagse stukadoors” schitteren op de aanstekelijke disco-pop track ‘Noodgeval’ die gaat over de radeloosheid van een hopeloze romanticus in nood. Als je kijkt naar de video word je direct meegenomen in het idee dat een gebroken hart uiteindelijk alleen genezen kan worden door degene die de pijn veroorzaakt heeft.’

Samantha Steenwijk

In de categorie Hollands neemt Samantha Steenwijk het op tegen Gerard Joling en Mart Hoogkamer.

‘2021 was een productief en sterk jaar voor deze volkszangeres. Bijna iedere twee maanden verschijnt er nieuw materiaal, waaronder een duet met Tino Martin. Ook als jurylid, panel- en muziekdeskundige is Samantha Steenwijk regelmatig in televisie programma’s te zien.’

Frenna

Frenna maakt kans op twee onderscheidingen. In de categorie HIPHOP is hij genomineerd met zijn album Highest.

‘Frenna heeft meer dan 1 miljard streams op zijn naam en is daarmee een van de meest beluisterde artiesten van het land. Op het album Highest laat hij horen dat hij ook de rest van de wereld wil veroveren. Op Highest werkt hij al samen met succesvolle Britse rappers, zoals rapcrews D-Block Europe en NSG.’

In dezelfde categorie zijn ook Lijpe en Kevin genomineerd. op het album van Kevin is ook een bijdrage van Frenna te vinden.

Daarnaast is hij in de race voor een prijs voor de track Adem je in die hij maakte met S10 en Kevin.

‘Een mooie samensmelting van twee genres waarbij de raps van Frenna en Kevin perfect aansluiten bij het bijzondere stemgeluid van S10. Een song die je aandacht trekt en waar je naar wilt blijven luisteren.’ Andere kanshebbers in deze categorie zijn MEAU en Snelle & Maan.

Oudste muziekprijs van Nederland

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. Op 11 april wordt in Leusden bekendgemaakt wie dit jaar de prijzen in ontvangst mogen nemen. Vorig jaar was DI-RECT de grote winnaar , de band sleepte twee beeldjes in de wacht.