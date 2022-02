Welke plannen hebben politici voor jouw wijk of stadsdeel? Hier gaan ze in debat

Spuigasten: afscheidsinterview met Joris Wijsmuller na 24 jaar raadslid Haagse Stadspartij

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is te gast: gemeenteraadslid Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

Voorman Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) verlaat na de gemeenteraadsverkiezingen de gemeentepolitiek. Wijsmuller is 24 jaar lang het boegbeeld van de lokale partij geweest. Na zes keer lijsttrekker te zijn geweest, vindt hij het mooi geweest. ‘Op een gegeven moment is het tijd om plaats te maken aan een nieuwe generatie’, zegt het gezicht van de HSP. Het bestuur heeft gemeenteraadslid Fatima Faïd voorgedragen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen.

In Spuigasten geeft hij in een exclusief afscheidsinterview terug op bijna een kwart eeuw in de Haagse gemeenteraad.

Podcast

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of de stream op denhaagfm.nl.

[iframe:https://open.spotify.com/show/1bVUKDrm6g5P95skCk1nI1?si=69102fcc9cc6449d]