Surinaams omaatje mag in Molenwijk blijven wonen

Meer in

Mevrouw Geerdorf, in de buurt ook wel bekend als omaatje, mag in haar woning aan de Trekweg in Molenwijk blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen haar en woningbouwcorporatie Vestia. Meerdere malen verzocht de woningbouwcorporatie omaatje om haar huur op te zeggen omdat ze een tijd bij haar dochter woonde.

Omaatje woonde enige tijd niet in haar eigen huis nadat haar man (beter bekend als opaatje) een jaar geleden overleed. Haar dochter nam haar moeder daarom enige tijd in huis. Voor Vestia was de tijdelijke afwezigheid de reden om mevrouw Geerdorf te sommeren haar huur op te zeggen . Huurders hebben immers een bewoningsplicht, zo stelde het bedrijf.

‘Wij begrijpen heel goed dat het overlijden van haar man een ingrijpende gebeurtenis is en dat zij daarom tijdelijk bij haar familie verbleef. Maar door de woningnood vinden wij het niet rechtvaardig naar de vele woningzoekenden om huizen lang leeg te laten staan’, verklaarde Vestia .

‘Deze mevrouw geeft niemand overlast’

In de buurt sloeg de zaak in als een bom. Kim Anasagasti begon als betrokken buurvrouw met het verzamelen van handtekeningen. ‘Ze zijn echt gek dat ze haar er uit willen. Deze mevrouw geeft niemand overlast. Het is niet normaal’, zei ze destijds geëmotioneerd.

Ophef

Maandag 14 februari sprak mevrouw Geerdorf en haar familie met de woningbouwcorporatie. De uitkomst van het gesprek is dat Vestia niet meer vraagt of ze de huur wil opzeggen en dat omaatje gewoon mag blijven wonen waar ze woont. ‘Er zijn goede afspraken gemaakt’, zegt een woordvoerder van Vestia. Ze benadrukt dat het niets te maken heeft met alle ontstane ophef in de buurt. ‘Dat heeft geen rol gespeeld.’

LEES OOK: Woningcorporatie in gesprek met Surinaams ‘omaatje’ over haar bewoningsplicht