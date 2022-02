Welke plannen hebben politici voor jouw wijk of stadsdeel? Hier gaan ze in debat

VVD wil dat omstreden Chinese camera’s zo snel mogelijk verdwijnen

De Haagse VVD is niet te spreken over de camera’s van Chinese merken die in de stad hangen. Uit onderzoek van de NOS bleek dat deze ook te vinden zijn bij onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vredespaleis en er wordt gevreesd dat China mee zou kunnen kijken met de beelden. ‘Die beelden mogen niet doorgespeeld worden naar China’, vindt raadslid Frans de Graaf.

Uit schriftelijke vragen blijkt dat de VVD het onwenselijk vindt dat de mogelijkheid bestaat dat andere landen, daarmee doelend op China, mogelijk toegang hebben tot de beelden die gemaakt worden. ‘Ik heb gevraagd om ze in Den Haag zo snel mogelijk weg te halen.’

De NOS wist vorige week te melden dat er in Den Haag ruim 130 camera’s te vinden zijn. De vrees bestaat dat de camera’s van twee Chinese merken (Hikvision en Dahua) zouden kunnen worden misbruikt om mee te kijken. In de praktijk is er nog geen achterdeurtje gevonden waarmee dat mogelijk zou zijn. ‘Het feit dat ze van Chinese bedrijven zijn doet me al genoeg zorgen baren.’

‘Enorm geschrokken’

‘Ik ben er enorm van geschrokken. Er zijn diverse camera’s in Den Haag die er moeten hangen voor onze veiligheid, maar die mogelijk gebruikt worden door de Chinese overheid. Om ons te bespioneren’, zegt De Graaf in Bob Staat Op.

‘Die camera’s hangen bijvoorbeeld bij het Vredespaleis en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zijn van Chinese bedrijven en die zijn verplicht om samen te werken met de Chinese overheid en ook beelden te delen. Dus dat kan betekenen dat de Chinese overheid kan bijhouden wie er op bezoek komen bij het Vredespaleis en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik kan me voorstellen, in een internationale stad als Den Haag, dat China daar wel ge├»nteresseerd in is.’

Dat zijn partij van deze camera’s af wil betekent niet dat ze helemaal moeten verdwijnen. ‘De VVD is voor cameratoezicht, maar niet voor Chinese camera’s. Daar moeten goede vervangers voor komen.’

