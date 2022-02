Welke plannen hebben politici voor jouw wijk of stadsdeel? Hier gaan ze in debat

Het wordt steeds meer zichtbaar dat de verkiezingen eraan komen: er wordt door politici geflyerd en er rijden campagnebussen door de straat. De komende weken zullen de kandidaatsraadsleden ook regelmatig met elkaar in debat gaan in de hoop zo kiezers te overtuigen om op hen te stemmen op 14, 15 of 16 maart.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn er verschillende debatten georganiseerd waar politici hun standpunten en plannen voor Den Haag mogen verdedigen. ‘Via pittige stellingen over verkeersveiligheid, groen, cultuur, woningnood, leefbaarheid en jeugd worden zij uitgedaagd om kleur te bekennen en ons te laten weten hoe zijn onze Ypenburgse belangen gaan behartigen’, zo laat het bewonersplatform Ypenburg weten in aanloop naar hun debat van dinsdagavond.

Een debat met eenzelfde insteek, maar dan bedoeld voor het stadsdeel Loosduinen, werd eind januari georganiseerd door de commissie Loosduinen en de wijkberaden Loosduinen. Toen was er een lijsttrekkersdebat bij Popradar. Dat debat is via Vimeo terug te kijken. In Loosduinen zal in maart nog een debat worden georganiseerd.

Jongeren

Komende donderdag wordt er gedebatteerd bij ROC Mondriaan. De jongeren staan hierbij centraal, het moet een gesprek van met en door studenten worden. Daarbij haat het over de rol van de gemeente en het belang van stemmen.

Eerder gingen jongeren uit Loosduinen al in gesprek met burgemeester Jan van Zanen over het belang van stemmen, die uitzending is via YouTube terug te kijken.

De jongeren komen later ook nog aan bod in Escamp, op 26 februari wordt er een jongeren-lagerhuis georganiseerd waarbij jongeren in debat gaan over thema’s die zij belangrijk vinden. Politici van D66, SP en DENK hebben de jongeren geholpen in hun voorbereiding.

Schilderswijk Correspondents Dinner

Waar het in de meeste gevallen zal gaan om politici die hun ideeën en plannen mogen verdedigen zal het er in de Schilderswijk anders aan toe gaan. Op maandag 7 maart wordt daar Het Schilderswijk Correspondents Dinner 2022 georganiseerd. Daarbij is het, net als bij de Amerikaanse variant, de bedoeling dat de lokale volksvertegenwoordigers elkaar op humoristische wijze de maat zullen nemen. Cabaretier Sjaak Bral zal deze avond presenteren.

Haagse humor, lekker eten, en het gaat nog ergens over ook: welke politici melden zich aan? #correspondentsdinner #gemeenteraadsverkiezingen2022 pic.twitter.com/C5Ok1fbbVE — Sjaak Bral (@SjaakBral) February 13, 2022



Overzicht debatten

Dinsdag 15 februari: Online politiek debat Ypenburg

Donderdag 17 februari: ROC Mondriaan-gesprek over de rol van de gemeente en het belang van stemmen

Maandag 21 februari: politiek debat Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier

Woensdag 23 februari: Het Oude Centrum & De Stationsbuurt verkiezingsdebat

Donderdag 24 februari: Verkiezingsdebat door Platform Stad

Zaterdag 26 februari: Jongeren-lagerhuis Escamp

Maandag 7 maart: Groot Lijsttrekkersdebat Escamp

Maandag 7 maart: Slot politiek café Loosduinen

Maandag 7 maart: Het Schilderswijk Correspondents Dinner 2022

Woensdag 9 maart: Verkiezingsdebat Stichting Studeren en Werken op Maat

Woensdag 9 maart: Lijsttrekkersdebat Mariahoeve

Meer informatie over alle debatten is te vinden op de website van de gemeente .