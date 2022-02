Bewoners complex 70 sturen brandbrief over sloopplannen Weigeliaplein

De Haagse Stadspartij vindt dat wethouders Anne Mulder (VVD) en Martijn Balster (PvdA) moeten ingrijpen bij de sloop- en nieuwbouwplannen in de Heesterbuurt en Morgenstond. In beide gebieden gaan honderden woningen tegen de vlakte en daar is weerstand tegen. Bewoners van woningen in complex 70 hebben een brandbrief naar de raad gestuurd over het voornemen van de sloop

De schrijvers van de brandbrief zien liever dat de woningen van Weigeliaplein en omgeving worden gerenoveerd in plaats van dat er sloop plaatsvindt. Tegelijkertijd vraagt men zich af waar ze naartoe zouden moeten als ze uit hun huidige woningen moeten vertrekken. Ook stellen ze dat leden voor de heropgestarte bewonerscommissie niet door bewoners gekozen zijn. De briefschrijvers zeggen dat bewoners niet bij vergaderingen kunnen zijn en geen inspraak hebben.

De actiegroep Complex 70 stelt dat een meerderheid van de bewoners voorstander zou zijn geweest van renovatie. ‘Desondanks is er toch voor sloop gekozen’, zo staat in de brandbrief te lezen. Daarom heeft de groep zelf hulp ingeschakeld van SuperUse Studios. ‘Deze hebben een renovatieplan gemaakt waarin duidelijk aangetoond wordt dat renovatie wel mogelijk is.’ Bewoners zouden niet willen vertrekken, in hun brief beschrijven ze het complex als een plek waar ze tevreden wonen en dat ze de buurt als veilig en kindvriendelijk ervaren.

Belachelijk

Bewoners werden in december 2020 geïnformeerd over de plannen om woningen te vervangen door nieuwbouw. Uit technisch onderzoek zou zijn gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om de woningen aan het Weigeliaplein, de Ribesstraat, de Vlierboomstraat, de Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat klaar te maken voor de toekomst. De planning is dat de woningen in twee fases worden gesloopt, zo staat te lezen in de juli-nieuwsbrief van het complex. De eerste fase staat gepland voor 2023 en een jaar later is het tweede deel aan de beurt.

In het voorjaar van 2021 lieten bewoners al van zich horen met spandoeken op het Weigeliaplein. ‘Ik wil hier niet weg. Nergens in Den Haag kun je nog een touwtje uit de bus laten hangen’, zei bewoner Priscilla Hoogenboom toen.

In de gemeenteraad komen de voorgenomen sloopplannen woensdag aan bod. Na het lezen van de brandbrief is raadslid Peter Bos razend hoe er met de bewoners wordt omgegaan: ‘Haag Wonen praat in het geniep met een select clubje bewoners en noemt dat inspraak, belachelijk.’

Komt dat zien, mensen! Deze week weer een nieuw sloopspektakel in de Haagse raad. De sloop van 222 sociale woningen in Morgenstond en 395 sociale woningen in de Heesterbuurt. As. woensdag 16 febr. in de commissie Ruimte: https://t.co/3QqVXqj9Ha — Peter Bos (@HSPeterBos) February 14, 2022



Schandalig

Bos maakt zich eveneens boos over de sloopplannen in Morgenstond. Ook daar zouden bewoners voor een voldongen feit zijn gesteld. ‘Na Staedion in de Dreven-Gaarden-Zichten gaat nu ook Haag Wonen over tot het minachten van de inbreng van zittende huurders en kiest voor grootschalige sloop. Ze worden als oud vuil behandeld en hebben helemaal niets in te brengen. Schandalig. De wethouders Anne Mulder (VVD) en Martijn Balster (PvdA) moeten ingrijpen.’