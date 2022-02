Den Haag krijgt langdurig werklozen niet zomaar weer aan het werk

Een overgrote meerderheid van werklozen in Den Haag die leven van een bijstandsuitkering kan niet zomaar weer aan een baan worden geholpen. Uit de gesprekken die de gemeente voerde met ruim 18.000 mensen met een bijstandsuitkering blijkt dat werk slechts voor 10 procent haalbaar is op korte termijn. Voor de overige 90 procent moeten eerst problemen op verschillende leefgebieden, zoals taal, fysieke en mentale gezondheid, worden opgelost voordat zij weer aan de slag kunnen.

Volgens de gemeente is er een andere aanpak nodig om ‘iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving’. Dat zegt ze in reactie op het eindrapport van het Werkoffensief +500, het actieplan waardoor elk jaar 500 mensen extra uit de bijstand en aan een baan zouden worden geholpen . Nu blijkt dat een groot deel van de ontvangers van een langdurige bijstand andere problemen heeft waardoor het moeilijk is om aan het werk te gaan of op een andere manier kunnen participeren.

Het actieplan Werkoffensief +500 ging in 2019 met als doel om jaarlijks 4.500 mensen uit de bijstand en aan een baan te helpen. Een jaar later was toenmalig wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) niet ontevreden over de 4.200 mensen die aan een baan werden geholpen .

Gemeente haalt eigen doelstelling niet

Nu blijkt dat het de gemeente niet lukt om haar eigen doelstelling te halen om 4.500 mensen uit de bijstand en aan het werk te helpen. ‘Door de coronapandemie, de complexiteit van de uitdagingen van de doelgroep en de mismatch op de arbeidsmarkt is de uitstroomambitie vanaf 2020 onder druk komen te staan’, schrijft het stadsbestuur. In 2020 werd 87 procent van de doelstelling gehaald, een jaar later was dat 84 procent.

Werkervaring

‘Mensen die heel lang niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces zijn vaak nog niet in staat van de ene op de andere dag weer ‘gewoon’ aan het werk te gaan. We hebben als stad echter wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen weer mee te laten doen. Een belangrijke eerste stap is dat zij de kans krijgen werkervaring op te doen’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks).

Naar vermogen meedoen

Kapteijns ziet drie ‘richtinggevende thema’s’ waardoor mensen ‘naar vermogen’ mee kunnen doen met de samenleving. Hij stelt dat er moet worden gekeken naar wat mensen verder helpt en welke maatschappelijke baten dat heeft, dit hoeft niet direct een (fulltime) baan te zijn. Samen met werkgevers zou er ingespeeld moeten worden op de krapte op de arbeidsmarkt zodat deze beter aansluit bij de mogelijkheden die mensen hebben en hij pleit voor een lobby voor onder meer geld om maatschappelijk participeren mogelijk te maken.