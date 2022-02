Eekhoorns en boommarters maken eindelijk gebruik van brug boven Benoordenhoutseweg

Knaagdieren weten eindelijk de eekhoornbrug boven de Benoordenhoutseweg te vinden. In het afgelopen jaar werd door wildcamera’s gezien dat er 263 verplaatsingen van eekhoorns en 170 verplaatsingen van boommarters zijn geweest.

De brugverbinding tussen het Haagse Bos en Clingendael werd in 2012 aangelegd en mocht 144.000 euro kosten. Een jaar later bleek dat er geen enkel dier gebruik van maakte. Nu, tien jaar na de bouw, blijkt de brug onderdeel te zijn geworden van de leefomgeving van de beesten. ‘Het heeft heel wat jaren geduurd voordat de dieren de brug echt in gebruik namen, maar we kunnen nu wel spreken van een groot succes’, zegt stadsecoloog Esther Vogelaar.

Vooral in augustus, september en begin oktober maken de eekhoorns gebruik van de oversteekplaats om van het Haagse Bos naar Clingendael, en andersom, te gaan. In de zomermaanden wordt de brug ook veel gebruikt door boommarters. Dat blijkt uit onderzoek van Adviesbureau E.C.O. Logisch, in opdracht van gemeente Den Haag.

‘De bewegingen laten zien dat de brug inmiddels een vast onderdeel is geworden van de leefomgeving van eekhoorns en boommarters. Onder andere voor het halen van voedsel. Door de twee gebieden met een brug te verbinden, voorkomen we inteelt en houden we de populaties gezond.’