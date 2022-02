Hart voor Den Haag-versie van ‘Bon gepakt’ krijgt videoclip: ‘Wat gaaf’

Het idee was simpel: Hart voor Den Haag bedacht twee campagneliedjes en de bezoekers van hun Facebookpagina mochten kiezen welk nummer een videoclip krijgt. ‘De Mos gestemd’ op de melodie van ‘Bon gepakt’ van rapper Donnie en René Froger kreeg de meeste stemmen, zo wist Jelle Meinesz te vertellen in Bob Staat Op. ‘Qua uitslag was het overduidelijk welke het zou worden.’

Ruim een week geleden presenteerde de partij de twee nummers die ze voor ogen had voor in de campagne. Het nummer ‘Ik ga zwemmen’ van Mart Hoogkamer werd ‘Ik ga stemmen’ en ‘Bon gepakt’ van Donnie en René Froger werd ‘De Mos gestemd’. ‘In de fractie was het echt fifty-fifty’, vertelt Meinesz.

Op de Facebook-pagina was een duidelijke voorkeur: ‘Met overweldigend succes is het winnende nummer geworden, met 82 procent van de stemmen maar liefst, ik heb De Mos gestemd’. Dat nummer zal voortaan nog luider klinken uit de speakers van de campagnebus van Hart voor Den Haag, al zegt De Mos dat ‘Ik ga stemmen’ zeker nog voorbij zal komen.

2/2 Liedje 🎵 2: “Ik heb De Mos gestemd”, kies 💚. De volledige liedjes zijn te horen via Hart voor Den Haag Facebook. En natuurlijk vanuit ons groengele campagnebus. Vanmiddag om 12 uur op de Leyweg komt ie aan 🚌 @DenHaagFM pic.twitter.com/VnJvHsJtio — Richard de Mos 💛💚 (@RicharddeMos) February 11, 2022



Videoclip

Bij het winnende nummer wordt binnenkort een clip gemaakt. Daarvoor worden de bekende lijstduwers, zoals Lex Immers, ingezet en twee mensen die voor het nummer hebben gestemd krijgen een rol in de clip. ‘Dat meen je niet? Oh, wat leuk. Wat gaaf!’, reageert Wendy in de uitzending. Ze doet graag mee in de clip. ‘Ik heb niet voor niks op De Mos gestemd natuurlijk.’

‘Campagnetijd is ook een beetje ludiek, daar houden wij ook van. En dan zijn die twee nummers superleuk en het versterkt ook het campagnegevoel, want wij vinden het in die bus ook gezellig’, zegt De Mos. ‘Kiezers kunnen in onze bus het programma lezen en de petitie tegen de smeerpijp tekenen… We hebben allerlei serieuze dingen bij ons, maar een beetje vrolijkheid in deze bange tijden is ook niet verkeerd.’