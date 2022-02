Kap van 25 bomen op De Mient uitgesteld tot uitspraak van de rechter

Er zullen voorlopig geen bomen worden gekapt op De Mient. Het stadsbestuur laten weten de kap van 25 bomen uit te stellen tot de rechter een oordeel heeft geveld over de andere kapvergunning voor de straat.

Om De Mient te kunnen herinrichten besloot de gemeente dat er 183 bomen gekapt zouden worden. Bewoners kwamen tegen de plannen in opstand en nu loopt er een bodemprocedure tegen de kap van 158 bomen in de straat. De gemeenteraad nam een motie aan die opriep om de kap uit te stellen tot er een uitspraak van de rechter was.

De Haagse Stadspartij, GroenLinks en Partij voor Dieren stelden vorige maand nieuwe schriftelijke vragen over de voorgenomen kap van 25 andere bomen in de groenstrook tussen Laan van Eik en Duinen en de Kornoeljestraat. Volgens het stadsbestuur is het kappen van die bomen ‘een kwestie van beheer en onderhoud’, iets wat ook zou gebeuren wanneer de straat niet opnieuw zouden worden ingericht. Daarom was er sprake van een andere kapvergunning dan degene die nu voor de rechter ligt.

Toch zegt het stadsbestuur nu, na de vragen van de drie partijen, de kap van de 25 bomen uit te stellen tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Al zegt ze ook dat daarna ‘het noodzakelijk onderhoud in de groenstrook’ te gaan uitvoeren.

