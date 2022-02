Openbaar Ministerie eist drie jaar celstraf voor Marktplaats-oplichter

De 19-jarige Hagenaar die verdacht wordt van een groot aantal oplichtingen via Marktplaats zou drie jaar de cel in moeten. Dat eist het openbaar Ministerie (OM). De man zou tussen juli en oktober 2021 elf mensen hebben opgelicht en daarmee 100.000 euro buiten hebben gemaakt.

De verdachte zou zijn slachtoffer na een advertentie op Marktplaats benaderd hebben via Whatsapp. Daarbij deed hij zich voor als ‘Jolanda’. Hij haalde slachtoffers vervolgens over om mee te werken aan een ‘verificatieverzoek’. De link die de slachtoffer gestuurd kregen bleek er een te zijn om de inloggegevens van de bank buit te maken.

‘Met behulp van de inloggegevens werden soms grote sommen geld weggesluisd van de rekeningen van de slachtoffers’, stelt het OM. ‘Dat gebeurde door geld van hun spaarrekening over te schrijven naar hun betaalrekening en die weer leeg te trekken.’

Slachtoffers werden benaderd door ‘bankmedewerker’

Omdat banken klanten vaak beschermen wanneer die handelingen komen van een onbekend IP-adres zou de oplichting nog verder gaan. De slachtoffers werden benaderd door een handlanger die zich voordeed als een medewerker van de bank die hen vertelde dat er fraude werd gepleegd met hun rekening.

De slachtoffers werden vervolgens overgehaald geld over te maken naar een ander rekeningnummer. ‘Onder druk van de tijd en omdat ze zagen dat er inderdaad geld verdween van hun rekening, deden sommige slachtoffers dat. Waarna ze het geld nooit meer terugzagen.’

Doordat de slachtoffers gebeld werden door een vrouw gaat het OM er van uit dat de verdachte niet alleen heeft gewerkt. ‘Hij had op zijn minst één – nog niet geïdentificeerde – handlangster die de slachtoffers belde.’ De man zou wel de belangrijkste schakel bij de oplichtingspraktijken zijn geweest.

Drie telefoons

Toen de man werd aangehouden zou hij hebben geprobeerd om drie telefoons weg te gooien. Die zouden zijn gebruikt om de slachtoffers via marktplaats te benaderen en ze vervolgens te bellen. ‘Verder zijn er screenshots met de inloggegevens van de slachtoffers aangetroffen op de telefoons.’ De verdachte werd later ook op camerabeelden herkend toen hij bij een pinautomaat geld opnam vanaf de rekening van een van de slachtoffers.

Tweede fraudeonderzoek

De verdachte was eerder al aangehouden in een ander fraudeonderzoek, omdat hij toen nog minderjarig was werd de hechtenis geschorst. Vervolgens zou de man slachtoffers hebben gemaakt via Marktplaats.

Strafeis

De officier van justitie eiste woensdag drie jaar cel tegen de verdachte voor oplichting, computervredebreuk, diefstal met een valse sleutel en witwassen. Voor de andere fraudezaak moet de verdachte zich nog verantwoorden.