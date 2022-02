Politie waarschuwt voor sponzen en korrels waarmee honden vergiftigd kunnen worden in Meer en Bos

In Meer en Bos zijn sponzen en korrels, waarmee honden vergiftigd kunnen worden, gevonden. De politie waarschuwt hondeneigenaren nadat zij dinsdag melding kreeg van een vergiftigde hond.

‘Wij waarschuwen daarom hondeneigenaren extra alert te zijn tijdens het wandelen met de hond in en rondom Meer en Bos’, schrijven agenten op Facbook . Ze vragen hondenbezitters ‘extra alert’ te zijn wanneer ze gaan wandelen. ‘Houd de hond aangelijnd en let goed op dat de hond niets eet.’

Mensen die in de omgeving van het landgoed wonen worden gevraagd zich te melden als ze meer informatie hebben over wie hier verantwoordelijk voor is. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met de politie op 0900-8844.