Verdachte van drillrapruzie op Pier: ‘Ik heb wel geschoten, maar alleen om af te schrikken’

De 21-jarige Tyrece B. uit Amsterdam erkent dat hij heeft geschoten tijdens het gewelddadige treffen tussen twee drillrap-groepen op de Scheveningse Pier in 2020. Dat medlt mediapartner Omroep West. Volgens zijn advocaat Raymond Bruinsma, had hij niet het voornemen om iemand te doden, zeker niet het latere slachtoffer Cennethson Janga: ‘Het duidt eerder op paniek in een hectische en dreigende situatie.’ Alle afgevuurde kogels misten doel.

Tyrece B. weet na het incident te ontkomen. Hij houdt zich vijftien maanden schuil, tot hij zich in november vorig jaar meldt op een Amsterdams politiebureau. Hij streamt zijn aanhouding live op Instagram. ‘Niet heel verstandig’, zegt zijn advocaat nu. En over het feit dat B. zo lang ondergedoken bleef zegt Bruinsma: ‘Hij was zich ervan bewust dat hij in de problemen zat en was angstig voor de politie en zijn rivalen.’

Tijdens de eerste pro forma zitting woensdag tegen B. zegt zijn advocaat dat de verdachte niet zo gewelddadig is als het Openbaar Ministerie hem afschildert in het strafdossier: ‘De verdediging heeft zich gestoord aan de toon van het dossier dat deze jongens nietsontziend zijn, gewelddadig en geen berouw kunnen tonen. Het beeld dat er een grote geplande actie was die met wapens zou worden uitgevochten klopt niet. Dan was hij toch niet gekomen met zijn vriendin, haar zusje van twaalf en nog een vriendinnetje van dat zusje dat ook twaalf was? Dan was hij toch wel met veel meer leden van 73 De Pijp daarheen gegaan?’

Waarschuwingsschoten

Dat B. uiteindelijk heeft geschoten is wel waar, maar volgens Bruinsma gebeurde dat pas nadat zijn cliënt was aangevallen, geschopt en geslagen en één van de leden van de Rotterdamse groep een vuurwapen had getrokken. Dat wapen blokkeerde. De man die dat wapen trok werd eerder veroordeeld tot vijf jaar cel.

De verdachte zelf was bij de zitting via een videoverbinding met het huis van bewaring in Nieuwegein, schrijft mediapartner Omroep West . Hij kon er niet bij zijn omdat hij in quarantaine zit. Hij ontkent dat hij op Janga, of iemand anders, heeft gericht: ‘Het was nooit mijn intentie om hem iets aan te doen. Ik had hem nooit eerder gezien. Hij liep toevallig voor mij. Ik weet niet waarom er gedacht wordt dat ik hem perse iets wilde aandoen. Ik wilde mezelf en het zusje van mijn vriendin veilig stellen. Dat was alles.’ Volgens advocaat Bruinsma moeten de schoten die B. loste dan ook worden uitgelegd als waarschuwingsschoten in een poging om weg te komen uit de chaos: ‘Cliënt kijkt erop terug als een gitzwarte dag. Hij had niet verwacht dat het zo zou verlopen.’

Opruiing via sociale media?

De officier van justitie kijkt er anders tegenaan: ‘Hij heeft het vuurwapen doorgeladen, hij heeft geschoten, hij heeft gericht op het bovenlichaam. Of het de bedoeling was om Janga te doden? Ik kan uit de beelden niks anders dan dat aannemen.’ De officier vindt ook dat B. duidelijk anderen heeft opgeruid via sociale media om naar Scheveningen te komen voor een gevecht.

De verdediging wil voor de inhoudelijke zitting een aantal getuigen horen, onder wie de twee Amsterdammers die veroordeeld zijn voor de dood van ChuChu, Darrel L. en Roan W.. Daar ging de rechtbank mee akkoord. Ook de vriendin van B. zal opnieuw gehoord worden als getuige. Bruinsma vroeg ook om een nieuw verhoor van een anonieme informant, die veel belastende informatie over zijn cliënt heeft gegeven. Dat verzoek wees de rechtbank af. De volgende pro forma-zitting is op 9 mei. Mogelijk volgt drie maanden daarna al de inhoudelijke behandeling.