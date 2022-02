Zandzakken voor de deur en strandwal op het strand, Scheveningen bereidt zich voor op twee stormen

Op het strand van Scheveningen wordt hard gewerkt om de strandtenten deels te kunnen behoeden voor de stormen die er de komende dagen zullen zijn. ‘Op het strand zijn ze met vrachtwagens een hele zandwal van tweeëneenhalve meter hoog aan het bouwen’, vertelt Marco Seitz van strandrestaurant Werelds aan Den Haag FM. Die buffer moet een paar honderd meter lang worden en ligt tussen de paviljoens en de zee in. Bij zijn eigen zaak staan ook de zandzakken voor de deur.

De ondernemers op Scheveningen bereiden zich voor op de komst van een tweetal stormen. Storm Dudley zal woensdagavond en donderdag over het land gaan. Daarbij worden zware windstoten verwacht, aan zee kan windkracht 9 worden bereikt. Een dag later, op vrijdag, wordt nog een storm verwacht. Volgens weer.nl zou storm Eunice kunnen uitgroeien tot een zware westerstorm met windstoten tot 140 kilometer per uur.

‘Denk dat deze nog wel wat harder gaan worden’

Seitz houdt rekening met een fikse wind de komende dagen. ‘Ik denk dat deze nog wel wat harder gaan worden, alleen het voordeel is dat ze niet uit het noordwesten komen. Als ze uit het noordwesten komen dan duwen ze het water deze kan op. Dan krijg je dat hoge water. Maar hij komt nu uit het zuidwesten, dan heb je daar minder last van.’ Wel houdt hij er rekening mee dat de sterke wind voor enige schade kan zorgen.

Fragiele strandtenten

Met de voorbereidingen van de afgelopen dagen hoopt Seitz dat zijn zaak deze keer beter beschermd zal zijn. De glazen platen zijn er bij zijn zaak uitgehaald en een en ander staat vastgesjord met spanpanden. ‘Ik ben redelijk verzekerd, maar daar hoop ik geen gebruik van te hoeven maken’, zegt hij.

‘Maar wij hebben de afgelopen twee dagen alles zodanig vastgesjord en veilig gesteld en gezekerd… Ik denk niet dat er bij ons zomaar wat kan gebeuren. ik maak me meer zorgen om de fragielere strandtenten, die gaan het heel zwaar krijgen vrijdagmiddag en vrijdagnacht denk ik.’

Storm Corrie

Toen storm Corrie op maandag 31 januari over het strand raasde zorgde dat voor veel schade aan strandrestaurant Werelds: glazen schermen waaiden kapot, er was heel veel zand- en waterschade en elektriciteitskabels waren gebroken. ‘Verleden keer was het echt bizar, toen waren we niet blij. We hadden een hoop schade, en niet alleen ik. Bij strandtent Fat Mermaid waaide het dak eraf bij de storm.